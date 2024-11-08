На обслуживание долга правительства направили 1,9 трлн тенге

На 1 октября 2024 года совокупный государственный долг достиг 30 504,8 млрд тенге, что составляет 22,6% от ВВП, равного 134 952,9 млрд тенге. Правительственный долг составляет 94,4% от общего объема госдолга и равен 28 784,7 млрд тенге. Основная его часть приходится на внутренние заимствования — 21 567,6 млрд тенге или 75%, тогда как внешние обязательства составляют 7 217,0 млрд тенге или 25%.