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На обслуживание долга правительства направили 1,9 трлн тенге

Государственный долг достиг 30,5 трлн тенге, что составляет 22,6% от ВВП.

Источник: Reuters

По итогам девяти месяцев 2024 года Казахстан осуществил значительные заимствования в рамках утвержденного бюджетного дефицита, пишет эксперт портала Economy.kz Лина Егель кызы.

Общий объем поступлений от внутренних займов через выпуск государственных ценных бумаг (ГЦБ) составил 4 996,6 млрд тенге. При этом внешние займы были гораздо скромнее — всего 90,7 млрд тенге.

На 1 октября 2024 года совокупный государственный долг достиг 30 504,8 млрд тенге, что составляет 22,6% от ВВП, равного 134 952,9 млрд тенге. Правительственный долг составляет 94,4% от общего объема госдолга и равен 28 784,7 млрд тенге. Основная его часть приходится на внутренние заимствования — 21 567,6 млрд тенге или 75%, тогда как внешние обязательства составляют 7 217,0 млрд тенге или 25%.

Долговая нагрузка распределяется следующим образом: краткосрочные обязательства составляют 848,0 млрд тенге, среднесрочные — 3 209,7 млрд тенге, а долгосрочные долги достигают 24 726,9 млрд тенге. Процентные выплаты преимущественно фиксированы — 85% всех обязательств. Плавающие ставки занимают 12%, а доля индексированных на инфляцию долгов — 3%.

На обслуживание правительственного долга с начала года по сентябрь включительно ушло 1 959,3 млрд тенге, что подчеркивает значительную финансовую нагрузку на бюджет.

Внутренние обязательства Национального банка по дисконтированной стоимости составляют 500,0 млрд тенге или 1,6% общего объема госдолга. Долговые обязательства местных органов власти достигли 1 220,1 млрд тенге, что составляет 4,0% от общего госдолга.

«Структура долга Казахстана свидетельствует о высокой зависимости от внутреннего финансирования, что обеспечивает определенную стабильность, но требует постоянного мониторинга и контроля для снижения рисков», — отмечает в своей публикации Лина Егель кызы.