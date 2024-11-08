Если вам звонит мэр Иркутска — не верьте. И вот, почему

Иркутский культурный истеблишмент оказался на текущей неделе под плотным «обстрелом» со стороны мошенников, прикинувшихся «Правительством Иркутска», сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на мэра столицы Приангарья.
«Бесцеремонности и наглости мошенников нет предела. Сегодня мне сообщили, что нашим иркутским писателям, артистам, музыкантам, другим деятелям культуры приходят электронные письма от некого несуществующего “Правительства Иркутска”. На бланке изображён герб города, далее следует текст с приглашением принять участие в закрытой видеоконференции по поводу профессиональной деятельности, размещён QR-код. И всё это — якобы за моей подписью!», — написал Руслан Болотов в своем Telegram-канале.
Как рассказал иркутский мэр, следом за письмом человеку поступает звонок в мессенджер с предложением принять участие в видеоконференции. Для этого нужно просто перейти по QR-коду. Те, кто принимает предложение, попадают в «аккаунт мэра Иркутска», где на экране — Руслан Болотов. Как бы собственной персоной.
«Как говорят люди, которые отвечают на видеозвонок, возникает полное ощущение, что они разговаривают непосредственно со мной: мошенники подделывают и внешний вид, и голос».
Что именно предлагает собеседникам поддельный мэр, «оригинал» не сообщил, но предупредил, что «никаких писем администрация Иркутска не рассылала». И предостерег:
«Будьте, пожалуйста, внимательны: сами формулировки уже должны насторожить. Удаляйте подобные подозрительные сообщения, не отвечайте на звонки в мессенджерах со странных номеров. Это может привести к плохим последствиям: начиная от получения ваших личных данных и заканчивая потерей денежных средств».
Стоит признать, что этой схемой мошенники сделали огромный шаг в совершенствовании своих технических навыков, ведь еще несколько дней назад они всего лишь говорили голосами чиновников. Напомним, последним фаворитом тогда у аферистов был мэр Тайшета.