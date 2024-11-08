Если вам звонит мэр Иркутска — не верьте. И вот, почему

Как рассказал иркутский мэр, следом за письмом человеку поступает звонок в мессенджер с предложением принять участие в видеоконференции. Для этого нужно просто перейти по QR-коду. Те, кто принимает предложение, попадают в «аккаунт мэра Иркутска», где на экране — Руслан Болотов. Как бы собственной персоной.