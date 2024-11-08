Алексей Чекунков рассказал хабаровским курсантам, как работать с Китаем

7 ноября глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков встретился с курсантами программы «Муравьев-Амурский 2030» в рамках международного модуля, который подготовит их к поездке в Китай, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Министр рассказал, как за 10 лет его работы с китайскими партнерами было реализовано множество проектов на миллиарды долларов. Он отметил, что ключом к успеху во взаимодействии с Китаем является понимание специфики китайского менталитета и выстраивание модели «пирамиды обоюдных интересов».
Чекунков также поделился, как важно правильно подготовить делегацию и выбрать тему для переговоров. «С китайской стороной важно не только говорить о деньгах, но и понимать культурные и цивилизационные различия», — подчеркнул он.
В завершение встречи министр посоветовал курсантам всегда сохранять уверенность в своих позициях, напомнив о стратегическом значении России для Китая и важности поддержания равноправного партнерства.