Алексей Чекунков рассказал хабаровским курсантам, как работать с Китаем

Министр рассказал, как за 10 лет его работы с китайскими партнерами было реализовано множество проектов на миллиарды долларов. Он отметил, что ключом к успеху во взаимодействии с Китаем является понимание специфики китайского менталитета и выстраивание модели «пирамиды обоюдных интересов».