Юрий Слюсарь подписал первые указы и законы

Среди утверждённых документов — региональные законы о поддержке участников спецоперации, о создании условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, об индексации социальных выплат для семей с детьми и другие.
Принят также ряд кадровых решений.
Так, на период полномочий врио губернатора продлён срок нахождения на ранее замещаемых государственных должностях большинству членов правительства Ростовской области — заместителям губернатора и министрам.
Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности министра жилищно-коммунального хозяйства донского региона Сергея Сизикова — в связи с истечением срока действующего трудового договора.
Обязанности главы областного коммунального ведомства возложены на первого заместителя министра ЖКХ области Сергея Орлова.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.