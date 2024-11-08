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Юрий Слюсарь подписал первые указы и законы

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал 7 ноября ряд областных законов, принятых депутатами Законодательного Собрания области.

Среди утверждённых документов — региональные законы о поддержке участников спецоперации, о создании условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, об индексации социальных выплат для семей с детьми и другие.

Принят также ряд кадровых решений.

Так, на период полномочий врио губернатора продлён срок нахождения на ранее замещаемых государственных должностях большинству членов правительства Ростовской области — заместителям губернатора и министрам.

Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности министра жилищно-коммунального хозяйства донского региона Сергея Сизикова — в связи с истечением срока действующего трудового договора.

Обязанности главы областного коммунального ведомства возложены на первого заместителя министра ЖКХ области Сергея Орлова.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.