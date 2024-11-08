В Красноярском крае готовятся к празднованию 90-летия региона

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл заседание, связанное с подготовкой к празднованию Дня Красноярского края. Основные мероприятия состоятся во всём регионе в ноябре и декабре.
— Важно напомнить жителям о том, какой жизненный путь прошёл Красноярский край, какими трудовыми подвигами и свершениями мы гордимся. И очень важно об этом рассказать молодёжи. Рассчитываю, что предстоящий месяц проведём активно по различным направлениям, — отметил Михаил Котюков.
7 и 8 декабря в красноярском БКЗ состоится торжественное собрание и концерты. В эти дни в Зале торжеств Красноярской краевой филармонии будет работать экспозиция «Время, вперёд!». В частности, будут представлены 10 модулей, посвящённых разным периодам и развитию ключевых отраслей региона, личностям, сыгравшим важную роль в истории края.
С 3 по 22 декабря в Доме художников (пр. Мира, 56), в выставочных залах Российской академии художеств (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 197) и в галерее «Академия» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 195) будут работать выставки произведений искусства наших художников.
16 декабря в камерном зале Московского международного Дома музыки пройдёт торжественное собрание и концерт Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина с артистами региона.
Также до конца года будет действовать фотовыставка на ул. Дзержинского.
Запланировано, что 1 500 человек наградят за заслуги в развитии региона.
В рамках проекта «Наследие Красноярского края» в этом году изготовлены более 20 мемориальных знаков. Их устанавливают в Красноярске и в территориях региона.
Помимо этого, в рамках юбилея Красноярского края откроют новые туристические объекты.