В Красноярском крае готовятся к празднованию 90-летия региона

— Важно напомнить жителям о том, какой жизненный путь прошёл Красноярский край, какими трудовыми подвигами и свершениями мы гордимся. И очень важно об этом рассказать молодёжи. Рассчитываю, что предстоящий месяц проведём активно по различным направлениям, — отметил Михаил Котюков.