Губернатор Самарской области на параде Памяти поблагодарил 100-летнего ветерана

В четверг, 7 ноября 2024 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на параде Памяти подарил цветы и поблагодарил ветерана Великой Отечественной войны Веронику Сидоршину. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«На параде была особенно почетная гостья — в этом году ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет, и она мечтала попасть на мероприятие. К счастью, все получилось. Крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — написал Федорищев.
Вместе с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым губернатор поблагодарил ветерана за вклад в защиту Родины в годы войны и за самоотверженный труд в мирное время. Вероника Серафимовна приехала в Самару из Кирова, создала семью и работала педагогом истории.
Теперь почетную гостью ждут на парад Победы. В 2025 году 12 июня она отметит свой 101-й день рождения. Губернатор обещал ее поздравить.