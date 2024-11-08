Помпео описал помощь Байдена Украине фразой «слишком мало и поздно»

По информации Politico, Байден намерен предоставить Украине последний пакет военной помощи более чем на $6 млрд из-за опасений по поводу прекращения поддержки Киева после вступления в должность Трампа. В эту сумму входят $4,3 млрд, которые пойдут на оружие из существующих запасов, и $2,1 млрд — на поставки по контрактам с американскими оборонными компаниями, уточняет издание.