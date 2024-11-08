Назначена дата выборов акима Талгара

Как сообщается на сайте ЦИК, решением территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области выборы акима города Талгар назначены на 15 декабря 2024 года. В этот же день состоятся выборы акимов город, сел и сельских округов в нескольких регионах:
- в области Ұлытау будут выбирать акимов Алгабасского, Егиндинского, Мибулакского и Шенберского сельских округов Улытауского района.
- в Костанайской области акимов Новонежинского сельского округа Аулиекольского района, села Пригородное Житикаринского района, Белозерского сельского округа Костанайского района и Севастопольского сельского округа и села Маяк Сарыкольского района.
Напомним, в начале октября в Талгаре убили 16-летнего Шерзата Болата, а позже подожгли дом его семьи. Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного человека.
На данный момент дело об убийстве подростка расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 «Умышленное убийство», статья 293 «Хулиганство», статья 115 «Угроза», статья 432 «Укрывательство преступления» и статья 434 «Недонесение о преступлении».
После гибели подростка в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей. Своих постов лишились также аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.