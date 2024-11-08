Назначена дата выборов акима Талгара

Напомним, в начале октября в Талгаре убили 16-летнего Шерзата Болата, а позже подожгли дом его семьи. Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного человека.