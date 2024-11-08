Радий Хабиров рассказал о продукции высокого качества, производимой в Башкирии.

Он сообщил, что количество дипломантов проекта с каждым годом растет. Так, за 5 лет их стало больше на 70%, количество товаров с такой маркировкой за это время увеличилось вдвое — до 30 тысяч. За последние полгода к участию в проекте подключились 62 дипломанта. Сейчас в проекте — 823 участника, из них 665 — производители пищевых продуктов и 158 — непродовольственных товаров.