Радий Хабиров рассказал о продукции высокого качества, производимой в Башкирии.

Товары с маркировкой «Продукт Башкортостана» и логотипом в цветах флага республики хорошо знают жители Башкирии. Она говорит о том, что продукт сделан из местного сырья и соответствует всем нормам по качеству и безопасности. Об этом написал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.
Он сообщил, что количество дипломантов проекта с каждым годом растет. Так, за 5 лет их стало больше на 70%, количество товаров с такой маркировкой за это время увеличилось вдвое — до 30 тысяч. За последние полгода к участию в проекте подключились 62 дипломанта. Сейчас в проекте — 823 участника, из них 665 — производители пищевых продуктов и 158 — непродовольственных товаров.
Качественная продукция, сделанная в Башкирии, поставляется за пределы региона. Так, 326 участников «Продукта Башкортостана» поставляют продукцию в субъекты Российской Федерации, 35 дипломантов экспортируют продукцию за рубеж.
«Участие в проекте позволяет производителям заходить в региональные и федеральные торговые сети. Фактически нам удалось создать единый сильный бренд, очень востребованный в нашей республике и за ее пределами», — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкирии напомнил, что получить знак качества «Продукт Башкортостана» можно бесплатно. Все подробности — на сайте проекта.