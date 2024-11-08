В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры

В настоящее время 21% учителей музыки в школах имеют только среднее специальное образование, а некоторые из них не владеют игрой на музыкальных инструментах. Причина — отсутствие системы повышения практической квалификации учителей музыки, а также недостаточное взаимодействие с музыкальными школами и школами искусств. В результате выпускники институтов культуры не могут работать учителями.