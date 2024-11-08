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Россию ночью атаковали 17 украинских беспилотников. Военная операция, день 989-й

Средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над Воронежской областью, шесть над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской. В Саратове обломки упали в промзоне. Экс-госсекретарь США Майк Помпео в беседе с журналом Time заявил, что американская военная помощь Украине была слишком незначительной и запоздалой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:29 Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков, которые перевозили боеприпасы для Украины, сообщил новостной портал Коммунистической партии Греции.

08:24 Бывший госсекретарь США Майк Помпео, который может войти в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа, в беседе с Time заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден «промотал» выделенную Киеву военную помощь более чем на $174 млрд:

«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно».

08:17 Украинский беспилотник уничтожили в небе над Саратовом, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района».

08:13 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью, шесть над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской.

08:07 Time пишет, что Россия может быть заинтересована в предложениях избранного президента США Дональда Трампа по решению украинского конфликта. Собеседник издания считает, что у российской стороны есть много предложений по мирному урегулированию, но Америка должна сделать первый шаг.

08:03.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 989-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.