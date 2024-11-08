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Главные новости 8 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 8 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 ноября 2024 года.

Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Главное

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он сделал ряд ключевых заявлений и ответил на вопросы журналистов. Президент высказался о последствиях санкций, применении ядерного оружия Западом, роли НАТО и пр.

Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Российский лидер публично поздравил Дональда Трампа с победой в президентской гонке на заседании клуба «Валдай». Владимир Путин напомнил, что ранее Трамп выражал намерение завершить украинский кризис.

Трамп заявил о готовности к диалогу с Путиным

Источник: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналистам рассказал, что планирует контактировать с мировыми лидерами, в том числе с президентом России. Он выразил намерение поговорить с Владимиром Путиным.

Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на действия КНДР

Источник: Reuters

Сеул осуществил запуск ракеты малой дальности в Желтом море. Военные учения стали реакцией Южной Кореи на регулярные ракетные пуски со стороны Пхеньяна.

Собственник IKEA избавился от последнего актива в России

Источник: AP 2024

Владелец Ingka Group, являющийся владельцем бренда IKEA, продал последний объект на территории РФ. Склад площадью 180 тыс. кв. метров в подмосковном районе Есипово перешел в руки предпринимателя Роберта Узилова.