Главные новости 8 ноября 2024 года

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он сделал ряд ключевых заявлений и ответил на вопросы журналистов. Президент высказался о последствиях санкций, применении ядерного оружия Западом, роли НАТО и пр.