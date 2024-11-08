Главные новости 8 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 ноября 2024 года.
Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Главное
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он сделал ряд ключевых заявлений и ответил на вопросы журналистов. Президент высказался о последствиях санкций, применении ядерного оружия Западом, роли НАТО и пр.
Путин поздравил Трампа с победой на выборах
Российский лидер публично поздравил Дональда Трампа с победой в президентской гонке на заседании клуба «Валдай». Владимир Путин напомнил, что ранее Трамп выражал намерение завершить украинский кризис.
Трамп заявил о готовности к диалогу с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналистам рассказал, что планирует контактировать с мировыми лидерами, в том числе с президентом России. Он выразил намерение поговорить с Владимиром Путиным.
Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на действия КНДР
Сеул осуществил запуск ракеты малой дальности в Желтом море. Военные учения стали реакцией Южной Кореи на регулярные ракетные пуски со стороны Пхеньяна.
Собственник IKEA избавился от последнего актива в России
Владелец Ingka Group, являющийся владельцем бренда IKEA, продал последний объект на территории РФ. Склад площадью 180 тыс. кв. метров в подмосковном районе Есипово перешел в руки предпринимателя Роберта Узилова.