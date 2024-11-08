Орбан вместо обещанного шампанского выпил за победу Трампа водки

«Я лишь частично сдержал свое обещание. Когда Дональд Трамп победил, я был в Киргизии, где существует другая традиция — открывать водку», — сообщил он на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, его слова передает atv.