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Орбан вместо обещанного шампанского выпил за победу Трампа водки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что не сдержал своего обещания выпить шампанского в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США и вместо этого выпил водки.

Источник: Reuters

«Я лишь частично сдержал свое обещание. Когда Дональд Трамп победил, я был в Киргизии, где существует другая традиция — открывать водку», — сообщил он на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, его слова передает atv.

Орбан пообещал отпраздновать победу Трампа на выборах шампанским в начале октября. «Мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется», — сказал тогда он. Ранее венгерский премьер не раз выражал надежду на победу республиканца на выборах в США.

Выборы в США прошли 5 ноября, Трамп заручился поддержкой как минимум 277 выборщиков (для победы необходимы 270 голосов), окончательные итоги еще не подведены.

Трамп Дональд