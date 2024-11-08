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Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире 14 ноября

Трансляция начнется в 11.00.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция пройдет в четверг, 14 ноября, в пабликах областного правительства. Начало эфира — в 11:00.

Свои вопросы можно оставить в комментариях к записям в официальных группах правительства Воронежской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На самые актуальные из них Александр Гусев ответит в ходе трансляции.

В последний раз прямой эфир был организован в середине апреля. Тогда поступило более 700 вопросов и сообщений. Наибольшее количество обращений касалось ремонта дорог, сферы ЖКХ, вопросов благоустройства, строительства соцобъектов, поддержки спецоперации.