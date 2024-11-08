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Депутат Водолацкий объяснил, что изменится на Дону с приходом Слюсаря

Парламентарий считает, что будет развиваться оборонно-промышленный комплекс.

Депутат Государственной думы РФ от Ростовской области Виктор Водолацкий считает, что с приходом временно исполняющего губернатора Юрия Слюсаря в регионе начнет развиваться оборонно-промышленный комплекс. Слова парламентария цитирует сетевое издание RostovGazeta. Такое мнение Виктор Водолацкий связывает с тем, что новый глава Ростовской области ранее работал в ОПК. Развитие направление принесёт новое производство и рабочие места.

Парламентарий также подчеркнул тёплое и дружеское отношение президента России Владимира Путина к Юрию Слюсарю.

«Они же неоднократно общались по выпуску различной авиационной техники и понимают друг друга. Это подчеркивают и слова президента, которые он никому не говорил, а именно Слюсарю сказал. О том, что общение продолжится, как и раньше — плотно и оперативно, и что врио губернатора Ростовской области будет оказываться помощь. Юрий Борисович вызывает особое доверие у президента», — пояснил депутат.

Седьмого ноября Юрия Слюсаря представили депутатам и членам правительства. Экс-губернатор Василий Голубев подал в отставку четвёртого ноября.