Депутат Водолацкий объяснил, что изменится на Дону с приходом Слюсаря

«Они же неоднократно общались по выпуску различной авиационной техники и понимают друг друга. Это подчеркивают и слова президента, которые он никому не говорил, а именно Слюсарю сказал. О том, что общение продолжится, как и раньше — плотно и оперативно, и что врио губернатора Ростовской области будет оказываться помощь. Юрий Борисович вызывает особое доверие у президента», — пояснил депутат.