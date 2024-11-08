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В Татарстане хотят запретить продажу топлива детям до 16 лет

КАЗАНЬ, 8 ноября, ФедералПресс. Согласно статистике, в Татарстане увеличилось количество аварий с участием детей-водителей. Поэтому в региональной Госавтоинспекции решили принять жесткие меры.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан выступит с инициативой по установлению на территории республики запрета продажи на АЗС моторного топлива лицам, не достигшим 16 лет», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Эту инициативу озвучат на предстоящем в декабре заседании кабинета министров Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения. Запрет хотят ввести из-за повышенной аварийности с участием детей-водителей.

Подростки регулярно попадают в ДТП и травмируются, будучи за рулем мотоциклов, мопедов, скутеров, квадроциклов и питбайков.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Татарстан и Самарская область попали в топ-10 регионов по числу премиальных авто.