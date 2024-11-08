В Татарстане хотят запретить продажу топлива детям до 16 лет

«Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан выступит с инициативой по установлению на территории республики запрета продажи на АЗС моторного топлива лицам, не достигшим 16 лет», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Эту инициативу озвучат на предстоящем в декабре заседании кабинета министров Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения. Запрет хотят ввести из-за повышенной аварийности с участием детей-водителей.
Подростки регулярно попадают в ДТП и травмируются, будучи за рулем мотоциклов, мопедов, скутеров, квадроциклов и питбайков.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Татарстан и Самарская область попали в топ-10 регионов по числу премиальных авто.