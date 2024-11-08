В Кремле не ждут изменений риторики США с приходом Трампа

Республиканца с избранием поздравили некоторые мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин. Он отметил, что не считает зазорным позвонить американскому политику лично, однако не делает этого из-за того, что западные лидеры ранее сами перестали ему звонить. Трамп отметил, что не исключает возможность возобновить диалог с Путиным.