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В Кремле не ждут изменений риторики США с приходом Трампа

В Кремле не ждут изменений экономической риторики США в отношении Москвы с началом президентства Дональда Трампа, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, не ожидают», — сказал Песков, ответив на вопрос об экономических последствиях избрания Трампа.

Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп заручился поддержкой более 290 выборщиков (для победы необходимы 270 голосов), однако окончательные итоги еще не подведены.

Республиканца с избранием поздравили некоторые мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин. Он отметил, что не считает зазорным позвонить американскому политику лично, однако не делает этого из-за того, что западные лидеры ранее сами перестали ему звонить. Трамп отметил, что не исключает возможность возобновить диалог с Путиным.

Срок полномочий действующего американского президента Джо Байдена истечет 20 января 2025 года, в тот же день состоится инаугурация нового президента Соединенных Штатов.

Песков Дмитрий
Трамп Дональд
экономика