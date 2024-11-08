В Кремле не ждут изменений риторики США с приходом Трампа

«Нет, не ожидают», — сказал Песков, ответив на вопрос об экономических последствиях избрания Трампа.
Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп заручился поддержкой более 290 выборщиков (для победы необходимы 270 голосов), однако окончательные итоги еще не подведены.
Республиканца с избранием поздравили некоторые мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин. Он отметил, что не считает зазорным позвонить американскому политику лично, однако не делает этого из-за того, что западные лидеры ранее сами перестали ему звонить. Трамп отметил, что не исключает возможность возобновить диалог с Путиным.
Срок полномочий действующего американского президента Джо Байдена истечет 20 января 2025 года, в тот же день состоится инаугурация нового президента Соединенных Штатов.