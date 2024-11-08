Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента

В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке «Победа».
«Оба тура президентских выборов, а также референдум прошли с вопиющими нарушениями. Причем не только в Молдавии, но и за рубежом. Это видели все. Выборы превратили в фарс и междусобойчик ПДС (правящей партии “Действие и солидарности” — ред.). В связи с этим парламентская группа “Победа” решила пропустить очередное заседание законодательного органа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Уточняется, что вместо участия на заседании депутаты проведут запланированные встречи с гражданами в разных населенных пунктах, чтобы вместе обсудить происходящее в Молдавии и совместно выработать дальнейший план действий.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.