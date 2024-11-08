Партия «Будущее Молдовы» не признала итоги выборов президента

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Партия «Будущее Молдовы», от которой выдвигался в президенты Молдавии бывший премьер республики Василий Тарлев, не признает результаты президентских выборов и референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке «Победа».
«Партия не признаёт результаты референдума о внесении изменений в Конституцию, а также результаты президентских выборов 3 ноября 2024 года. Из-за массовых нарушений невозможно определить волю граждан на избирательных участках… В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы могут стать условием для преодоления внутриполитического кризиса в Молдавии».
Отмечается также, что партия считает необходимым шагом для укрепления общества отставку «полностью дискредитировавших себя лиц: ЦИК, Координационного совета по телевидению и радиовещанию и Общественного телевидения». В политформировании призывают к консолидации народа и объединению оппозиционных сил, считая, что это остается единственной спасительной целью для молдаван.
«Впервые с 1991 года в Молдавии появился нелегитимный президент, который, даже с учетом фальсификаций, злоупотреблений и подтасовок, набрал всего 48% голосов избирателей страны. Этот политический прецедент не позволяет Майе Санду объявить себя президентом страны, где народ ясно дал понять, и решил, что она не нужна», — поясняется мнение партии о выборах президента.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.