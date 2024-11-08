Наблюдатели миссии ENEMO подвели итоги работы на выборах в Молдове

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы провели в четверг встречу с представителями международной миссии «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которая завершила свою работу по наблюдению за президентскими выборами и республиканским конституционным референдумом.
ENEMO — это международная неправительственная организация, состоящая из 22 НПО из 18 стран Центральной и Восточной Европы, которая на данный момент участвовала в наблюдении за 6 национальными выборами, организованными в Республике Молдова.
Как сообщили в ЦИК, члены ENEMO представили предварительные результаты и выводы, сделанные по итогам наблюдения за республиканским референдумом и двумя турами президентских выборов.
Глава миссии Дритан Таулла приветствовал хорошее сотрудничество между ЦИК и наблюдательной миссией и оценил работу Центризбиркома в период выборов как «прозрачную и эффективную».
Глава ЦИК Анжелика Караман отметила, что наблюдатели ENEMO присутствовали на всех заседаниях ЦИК, тщательно проанализировали избирательные процедуры и дали подробную оценку избирательному процессу.
«Стороны отметили основные вызовы и наиболее проблемные ситуации, связанные с выборами, с целью выработки рекомендаций и решений по улучшению избирательных процессов, принимая во внимание тот факт, что парламентские выборы пройдут в Республике Молдова в 2025 году».
Отмечается, что в рамках встречи ее участники обсудили ряд тем, в том числе финансирование избирательных кампаний, организацию двух электоральных процессов одновременно, использование административных ресурсов, рассмотрение и урегулирование жалоб, организацию выборов за рубежом и голосование по почте. Подробности не сообщаются.
В этом году ЦИК аккредитовала 49 международных наблюдателей на выборах. Однако представители России в их число не вошли.
В среду, 6 ноября, в МИД РФ был вызван посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий, ему был заявлен решительный протест в связи с «недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ», прибывших в страну во время президентских выборов в Молдове.
В МИД РФ также добавили, что представление в связи с вопиющими действиями властей Молдовы в отношении международных наблюдателей от России будет направлено руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ход выборов в Молдове, выразила возмущение тем, что молдавская диаспора в России была фактически лишена права голоса, назвав ситуацию «издевательством». В России, где проживает, по разным данным, до полумиллиона граждан Молдовы, было организовано всего два избирательных участка, оба в Москве. И в первом, и во втором туре на оба участка было распределено всего 1000 бюллетеней.