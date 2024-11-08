Наблюдатели миссии ENEMO подвели итоги работы на выборах в Молдове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ход выборов в Молдове, выразила возмущение тем, что молдавская диаспора в России была фактически лишена права голоса, назвав ситуацию «издевательством». В России, где проживает, по разным данным, до полумиллиона граждан Молдовы, было организовано всего два избирательных участка, оба в Москве. И в первом, и во втором туре на оба участка было распределено всего 1000 бюллетеней.