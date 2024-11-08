Глава Екатеринбурга лишил премий глав районов за плохую уборку снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководителями районов уральской столицы, где обсуждалась уборка городских улиц после снегопада.
«Коллеги, это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные. Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки — поручение не исполнено», — заявил на совещании градоначальник.
Алексей Орлов распорядился депремировать глав районов за плохую уборку и пригрозил дальнейшими кадровыми решениями, если ситуация в ближайшее время не изменится.
Сегодня на улицы Екатеринбурга вышли 341 дорожный рабочий и 156 спецмашин.