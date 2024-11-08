В Узбекистане с сегодняшнего дня можно оформить незаконно захваченные земли, но «решить вопрос за деньги» не получится

С 8 ноября в Узбекистане вступил в силу закон «О признании прав на самовольно занятые земельные участки, а также на построенные на них здания и сооружения». Этот документ дает возможность гражданам официально оформить права на землю, которую они занимают, но, как предупреждают власти, обойти законные процедуры за деньги не удастся.