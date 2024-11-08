В Узбекистане с сегодняшнего дня можно оформить незаконно захваченные земли, но «решить вопрос за деньги» не получится

Директор Агентства по кадастру Фаррух Пулатов подчеркнул, что, несмотря на ожидания многих граждан, ускорить процесс за взятку или другие «поблажки» будет невозможно.
«Мы призываем вас не доверять обещаниям мошенников, пытающихся заработать на введении нового закона», — заявил он.
Как будет проходить процесс оформления?
1. Проверка по утвержденному плану-графику: Каждая махалля будет проходить проверку по установленному графику, один участок за другим, чтобы избежать нарушений. «Ускорить процесс» будет невозможно.
2. Программа «Эътироф»: Все случаи, включенные в эту программу, будут проверяться более чем 15 министерствами и ведомствами. Будет также использован анализ с помощью спутниковых снимков. Любые попытки повлиять на результат или «решить вопрос» через взятки пресекут.
3. Рассмотрение конкретных категорий случаев: Закон строго определяет восемь категорий, подлежащих рассмотрению. Недобросовестные захваты или незаконные постройки, планируемые к узаконению, будут под пристальным контролем, а информация о процессах будет отслеживаться в информационных системах.
Жители Узбекистана должны помнить: если вы сталкиваетесь с мошенничеством, вымогательством или коррупцией в этом вопросе, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Исполнение закона зависит от каждого гражданина, и справедливое его применение направлено на общее благо.
Какие земельные участки можно будет оформить?
Закон распространяется на несколько категорий земельных участков:
1. Участки, захваченные до 1 мая 2018 года: Земля, занятая гражданами Республики Узбекистан для строительства индивидуальных жилых домов и построек, которые были возведены до указанной даты.
2. Занятые сверх нормы участки: Если граждане, предприниматели или юридические лица занимали землю сверх выделенной нормы до 1 мая 2018 года, их права на землю и постройки можно будет узаконить.
3. Самовольные жилые дома: Комиссии по признанию прав на недвижимость в районах и городах могут принять или отклонить право собственности на самовольно построенные дома, а также рассматривать заявки, не завершенные в рамках прошлой государственной акции.
4. Участки, выделенные до 8 июня 2021 года: Земли, которые были выделены гражданам, предпринимателям или организациям на основании решения хокима, но не были подтверждены на уровне областного совета или парламента Республики Каракалпакстан.
5. Жилые помещения на территории садоводческих и виноградарских товариществ: Граждане, проживающие в этих зонах, смогут оформить права на жилье и землю.
6. Нежилые постройки на территории малых промышленных зон: Нежилые здания, построенные предпринимателями до 9 марта 2020 года на таких территориях, могут быть оформлены в собственность.
7. Приватизированные здания и сооружения: Права на земельные участки под приватизированными строениями также можно будет оформить.
8. Участки с признанными зданиями и сооружениями: Земли, занятые зданиями и сооружениями, на которые признано право собственности, также могут быть оформлены.