Глава Башкирии подписал закон о развитии любительского спорта

«Закон дает органам госвласти правовые основания за счет бюджетных средств оказывать содействие военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Будет больше возможностей и для проведения любительских спортивных соревнований. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления смогут безвозмездно или в аренду на льготных условиях передавать организаторам любительских соревнований помещения и объекты спорта для проведения таких мероприятий», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.