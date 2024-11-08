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Глава Башкирии подписал закон о развитии любительского спорта

Депутаты считают, что закон будет способствовать более широкому вовлечению жителей республики в спорт.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о развитии любительского и военно-прикладного спорта. Депутаты республиканского парламента считают, что этот документ поспособствует большему вовлечению жителей в спорт.

«Закон дает органам госвласти правовые основания за счет бюджетных средств оказывать содействие военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Будет больше возможностей и для проведения любительских спортивных соревнований. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления смогут безвозмездно или в аренду на льготных условиях передавать организаторам любительских соревнований помещения и объекты спорта для проведения таких мероприятий», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

По его словам, в регионе в последние годы появилось немало лиг по разным видам спорта. Любительский спорт сегодня очень востребован и его нужно поддерживать.

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