«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин — это звезда международной политики, он добился большого успеха на историческом саммите [БРИКС] в Казани, — сказал Мадуро в ходе заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Каракасе, трансляция велась на его YouTube-канале. — Путин — прирожденный бомбардир, как Криштиану Роналду, у него голевое чутье».
Мадуро также напомнил, что в ходе двусторонней встречи с Путиным на саммите БРИКС в Казани
Ранее Мадуро поблагодарил Путина за возможность участия в саммите в Казани, отметив его успешную организацию и исторический характер.
Криштиану Роналду — португальский футболист, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он также лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».