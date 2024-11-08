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Мадуро назвал Путина «прирожденным бомбардиром, как Роналду»

КАРАКАС, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил российского лидера Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду, назвав его прирожденным бомбардиром и звездой мировой политики.

Источник: РИА "Новости"

«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин — это звезда международной политики, он добился большого успеха на историческом саммите [БРИКС] в Казани, — сказал Мадуро в ходе заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Каракасе, трансляция велась на его YouTube-канале. — Путин — прирожденный бомбардир, как Криштиану Роналду, у него голевое чутье».

Мадуро также напомнил, что в ходе двусторонней встречи с Путиным на саммите БРИКС в Казани 22—24 октября им удалось рассмотреть множество аспектов двусторонних отношений. «Россия на протяжении многих лет сталкивается с дипломатическим обманом, который президент Путин осуждал, — отметил политик. — Путин с его многовековой мудростью смог вовремя противостоять угрозе нацизма, зародившейся в ходе государственного переворота на Украине».

Ранее Мадуро поблагодарил Путина за возможность участия в саммите в Казани, отметив его успешную организацию и исторический характер.

Криштиану Роналду — португальский футболист, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он также лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».

Путин Владимир