Мадуро назвал Путина «прирожденным бомбардиром, как Роналду»

«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин — это звезда международной политики, он добился большого успеха на историческом саммите [БРИКС] в Казани, — сказал Мадуро в ходе заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Каракасе, трансляция велась на его YouTube-канале. — Путин — прирожденный бомбардир, как Криштиану Роналду, у него голевое чутье».