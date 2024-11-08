Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

«Десятки тысяч людей ожидаются в Вашингтоне, чтобы выразить протест избранному президенту Дональду Трампу и приоритетам его политики Демонстрация, получившая название “Народный марш на Вашингтон”, запланирована на 18 января Ее организуют ведущие организации, занимающиеся вопросами гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья», — говорится в статье.