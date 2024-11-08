Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

«Десятки тысяч людей ожидаются в Вашингтоне, чтобы выразить протест избранному президенту Дональду Трампу и приоритетам его политики Демонстрация, получившая название “Народный марш на Вашингтон”, запланирована на 18 января Ее организуют ведущие организации, занимающиеся вопросами гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья», — говорится в статье.
На шествии, по оценкам организаторов, ожидается около 50 тысяч человек, отмечает WP.
Всего различные активисты подали более десяти заявок на проведение митингов и акций протеста в период до конца января. Заявленные темы — итоги выборов, демократия, аборты и палестино-израильский конфликт.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Трампа, представлявшего Республиканскую партию, была действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая демократами. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.
Трамп занимал пост президента в 2016—2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.