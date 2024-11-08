Песков: сообщения о строительстве базы БПЛА в Финляндии нужно проверять

«Надо проверять. Если вы помните заявления в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным (запись опубликована в Telegram-канале).