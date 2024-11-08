Песков: сообщения о строительстве базы БПЛА в Финляндии нужно проверять

«Надо проверять. Если вы помните заявления в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным (запись опубликована в Telegram-канале).
7 ноября Yle со ссылкой на источники сообщил, что власти Финляндии обсуждают возможность размещения на территории страны базы разведывательных беспилотников НАТО. Переговоры, по данным канала, находятся на ранней стадии. Наиболее вероятным местом строительства базы БПЛА станет город Пирккала, который находится примерно в 270 км от границы России.