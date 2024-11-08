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Песков: сообщения о строительстве базы БПЛА в Финляндии нужно проверять

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал финского телеканала Yle о том, что власти страны обсуждают возможность строительства базы разведывательных БПЛА. Он сказал, что эту информацию нужно проверять.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

«Надо проверять. Если вы помните заявления в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным (запись опубликована в Telegram-канале).

7 ноября Yle со ссылкой на источники сообщил, что власти Финляндии обсуждают возможность размещения на территории страны базы разведывательных беспилотников НАТО. Переговоры, по данным канала, находятся на ранней стадии. Наиболее вероятным местом строительства базы БПЛА станет город Пирккала, который находится примерно в 270 км от границы России.

Песков Дмитрий