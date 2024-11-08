В Челябинске определили финалистов гонки на пост мэра

В финал «состязания» прошли пять человек. Как сообщает «Вечерний Челябинск» завершился конкурс уже после семи вечера.
Конкурс на место главы города в этом году побил рекорд по числу участников — 28 человек из разных сфер деятельности решили попробовать себя в качестве кандидата на пост мэра. Все они должны были пройти тестирование на 30 вопросов и выступить перед конкурсной комиссией. Ранее о том, как именно будет проходить конкурс, писал «МК-Челябинск».
В четверг к 10 часам утра конкурсанты встретились с комиссией в конференц-зале Гордумы Челябинска. Пятеро из числа кандидатов на пост мэра на конкурс не явились и были исключены из предвыборной гонки.
Чтобы пробиться в финал «состязания», кандидатам требовалось набрать не менее 45 баллов. Порог перешагнули только пять человек, среди которых Владимир Шамне, возглавляющий администрацию Калининского района, гендир центра «Форвард» Светлана Мячкова, депутат ЗСО Павел Жолобов, исполнительный директор фирмы «Транском» Павел Урсаев и Алексей Лошкин, временно исполняющий полномочия мэра города.
19 числа, на заседании депутатов Гордумы, из числа победителей конкурса будет избран новый мэр Челябинска.