В Челябинске определили финалистов гонки на пост мэра

Конкурс на место главы города в этом году побил рекорд по числу участников — 28 человек из разных сфер деятельности решили попробовать себя в качестве кандидата на пост мэра. Все они должны были пройти тестирование на 30 вопросов и выступить перед конкурсной комиссией. Ранее о том, как именно будет проходить конкурс, писал «МК-Челябинск».