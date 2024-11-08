Ялтинский международный форум: Крым и Китай подписали декларацию о деловом сотрудничестве

Это декларация, пока это заявление о намерениях. Будем рассчитывать, что это принесет эффект, и экономический, и общественный, и политический, для развития крымско-китайских отношений в целом, — сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.