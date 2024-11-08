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Лукашенко прибыл в Полоцк на областные «Дажынкі»

8 ноября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Полоцк на областной фестиваль «Дажынкі-2024», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Традиционно главный праздник аграриев развернется на нескольких площадках. В городе развернули праздничную торговлю и тематические площадки, выставку сельскохозяйственной техники.

Эпицентром празднования станет площадь Свободы. Здесь пройдет церемония награждения передовиков и концерт с участием творческих коллективов Витебской области.

Лукашенко Александр