Традиционно главный праздник аграриев развернется на нескольких площадках. В городе развернули праздничную торговлю и тематические площадки, выставку сельскохозяйственной техники.
Эпицентром празднования станет площадь Свободы. Здесь пройдет церемония награждения передовиков и концерт с участием творческих коллективов Витебской области.
Лукашенко прибыл в Полоцк на областные «Дажынкі»
8 ноября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Полоцк на областной фестиваль «Дажынкі-2024», передает корреспондент БЕЛТА.
Традиционно главный праздник аграриев развернется на нескольких площадках. В городе развернули праздничную торговлю и тематические площадки, выставку сельскохозяйственной техники.