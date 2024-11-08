Лукашенко прибыл в Полоцк на областные «Дажынкі»

Традиционно главный праздник аграриев развернется на нескольких площадках. В городе развернули праздничную торговлю и тематические площадки, выставку сельскохозяйственной техники.



Эпицентром празднования станет площадь Свободы. Здесь пройдет церемония награждения передовиков и концерт с участием творческих коллективов Витебской области.