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Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского, а не активы РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла власти Евросоюза от передачи Украине замороженных на Западе российских активов. Вместо этого она предложила лидерам ЕС передать официальному Киеву собственность Владимира Зеленского и украинских олигархов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Захарова высказалась по поводу планов Киева об использовании российских ресурсов в своих интересах в Telegram-канале.

«Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», — написала представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на то, что в Евросоюзе владеют информацией о том, сколько активов присвоили незаконным путем украинские чиновники и олигархи и где они их скрывают.

Вместо изъятия российских активов Захарова предложила украинцам «конфисковать собственность Зеленского и его выводка», которая в совокупности может сравниться с объемом замороженных на Западе средств из России.

«Если поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан, то экономику Украины можно будет реанимировать», — заверила представитель МИД.

С требованием разработать механизм передачи Украине замороженных российских активов Зеленский обратился к странам ЕС на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Он добавил, что изъятие активов станет для Москвы уроком.

Российская сторона считает, что заморозка активов — это воровство, и обещает решительный ответ, если средства будут конфискованы.

Захарова Мария
ЕС