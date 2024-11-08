Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского, а не активы РФ

Захарова высказалась по поводу планов Киева об использовании российских ресурсов в своих интересах в Telegram-канале.
Она обратила внимание на то, что в Евросоюзе владеют информацией о том, сколько активов присвоили незаконным путем украинские чиновники и олигархи и где они их скрывают.
Вместо изъятия российских активов Захарова предложила украинцам «конфисковать собственность Зеленского и его выводка», которая в совокупности может сравниться с объемом замороженных на Западе средств из России.
«Если поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан, то экономику Украины можно будет реанимировать», — заверила представитель МИД.
С требованием разработать механизм передачи Украине замороженных российских активов Зеленский обратился к странам ЕС на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Он добавил, что изъятие активов станет для Москвы уроком.
Российская сторона считает, что заморозка активов — это воровство, и обещает решительный ответ, если средства будут конфискованы.