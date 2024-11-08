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Минздрав планирует ввести цифровую идентификацию пациентов

В Казахстане на базе медорганизаций действуют 7 основных медицинских информационных систем, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Freepik

Их необходимо усовершенствовать и оптимизировать функционал. Информация, вводимая вручную, должна быть оцифрована путем интеграции данных, работать по принципу «одного окна». Также предусмотрено обеспечение онлайн-приема пациента врачом.

«В этом году в пилотном режиме запускается один из важных проектов — это цифровая идентификация пациентов. Ведь по этому поводу много претензий. Кроме того, в области медицины очень много справок, документов, которые также переводятся в цифровой формат. Планируется цифровизация учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий. В целом будет усилен форматно-логический контроль частных медицинских информационных систем», — сказал вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов на пресс-конференции на площадке СЦК.

медицина