Минздрав планирует ввести цифровую идентификацию пациентов

«В этом году в пилотном режиме запускается один из важных проектов — это цифровая идентификация пациентов. Ведь по этому поводу много претензий. Кроме того, в области медицины очень много справок, документов, которые также переводятся в цифровой формат. Планируется цифровизация учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий. В целом будет усилен форматно-логический контроль частных медицинских информационных систем», — сказал вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов на пресс-конференции на площадке СЦК.