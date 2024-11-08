Мирзиёев: Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — цифровизация

«Президент привел успешные примеры. В частности, в Дустликском районе Джизакской области завершен проект стоимостью 21 миллион долларов по внедрению интеллектуальной системы управления водоснабжением. На 2 тысячах точек установлены счетчики и видеокамеры. Автоматизированное управление позволило сэкономить 20 процентов воды, а ремонт ирригационных сетей — еще 10 процентов. Управление водой передано частному сектору. Впервые оплата за воду будет производиться авансом. Хокимам поручено изучить этот опыт и внедрить его в районах с проблемным водоснабжением».