Time: Трампу придется сделать первый шаг в сторону Путина

Журнал Time сообщил, что «русские будут заинтересованы» в сделке по Украине, если избранный президент США Дональд Трамп захочет ее заключить. Однако для этого республиканцу надо будет самому сделать первый шаг. По данным СМИ, советники Трампа уже выдвинули несколько предложений, как можно урегулировать конфликт, но политик еще не принял решение, какой стратегии следовать. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что высказывания Трампа о завершении боевых действий заслуживают внимания.