О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития

По данным Акорды за 8 ноября 2024 года, глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и его вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов и укрепление национальной финансовой системы.
За период с 1994 по 2024 года АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа — Западный Китай и реконструкции дороги Актобе — Кандыагаш.
Одной из перспективных сфер взаимодействия глава государства назвал декарбонизацию экономики.
Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития.
Фото: akorda.kz.
Он также заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.
Кроме того, в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда — Жезказган на сумму более 300 млн долларов.
Днем ранее, 7 ноября, Токаев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, президент отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.