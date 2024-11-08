О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития

За период с 1994 по 2024 года АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа — Западный Китай и реконструкции дороги Актобе — Кандыагаш.