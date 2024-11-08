El Pais сообщила о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа

По словам источников в офисе украинского лидера, приоритетом в его повестке на ближайшие недели станет сближение позиций с Трампом до того, как он вступит в должность президента в январе 2025 года.
Во время предвыборной кампании Трамп не раз критиковал дорогостоящие поставки оружия Украине, например, в апреле предлагал рассмотреть возможность выдачи Киеву кредитов вместо «подарков в миллиарды долларов». Зеленский считает, что риторика Трампа-кандидата будет отличаться от его действий на посту главы государства, пишет издание.
Президент Американского университета в Киеве и бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс считает, что Зеленский будет апеллировать к 40-му президенту США Рональду Рейгану, чтобы переубедить Трампа. «Трамп может стать лидером свободного мира, каким был Рейган [выступавший против Советского Союза]. Одно дело — то, что говорится во время предвыборной кампании для национальной аудитории, а другое — международное наследие, которое определяет роль американского президента в истории. И Трамп не исключение», — заявил эксперт.
«Трамп хочет соглашений, но, вероятно, не тех, которые показали бы его как слабого стратега. Кто первым поставил оружие в Украину?» — заявил глава ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Дипломат имеет в виду, что именно администрация Трампа, а не его предшественника Барака Обамы, согласилась передать Киеву противотанковые средства в 2019 году, когда продолжался конфликт на Донбассе.
Зеленский одним из первых иностранных лидеров поздравил Трампа с победой и заявил, что ценит приверженность американца подходу «мир через силу» в глобальных вопросах.
В Кремле считают, что у Соединенных Штатов есть возможность изменить подход к конфликту России и Украины и поспособствовать его завершению, но будет ли это сделано, можно оценить после инаугурации американского президента в январе. «Конечно, утверждения о том, что он [Трамп] сделает это “за одну ночь” — некоторое преувеличение. Определенно, нет ничего, что могло быть решить эту проблему так скоро», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По данным The Wall Street Journal, варианты завершения конфликта, которые Трампу предлагают советники, предусматривают заморозку нынешней линии фронта и отказ Украины от планов на вступление в НАТО минимум на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия.