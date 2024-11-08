El Pais сообщила о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа

В Кремле считают, что у Соединенных Штатов есть возможность изменить подход к конфликту России и Украины и поспособствовать его завершению, но будет ли это сделано, можно оценить после инаугурации американского президента в январе. «Конечно, утверждения о том, что он [Трамп] сделает это “за одну ночь” — некоторое преувеличение. Определенно, нет ничего, что могло быть решить эту проблему так скоро», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.