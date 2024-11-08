Лукашенко: наш фронт — это экономика, а для сельчан — хлебная нива

«Нас много раз испытывали на прочность, пытаясь отнять свободу. Накал страстей вокруг Беларуси не утихает и по сей день. Наш суверенитет не дает кому-то покоя. Против нас используют самые изощренные методы, чтобы просто обнулить, вычеркнуть из истории. Вы видите это сами, как нагнетается ситуация вокруг нас, — сказал Александр Лукашенко. — Как Президент, делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой, а самое главное — мирной».