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Лукашенко: наш фронт — это экономика, а для сельчан — хлебная нива

8 ноября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Ответом Беларуси на все происки против страны будет созидание и работа по укреплению экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 ноября, выступая в Полоцке на областном фестивале «Дажынкi-2024», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Нас много раз испытывали на прочность, пытаясь отнять свободу. Накал страстей вокруг Беларуси не утихает и по сей день. Наш суверенитет не дает кому-то покоя. Против нас используют самые изощренные методы, чтобы просто обнулить, вычеркнуть из истории. Вы видите это сами, как нагнетается ситуация вокруг нас, — сказал Александр Лукашенко. — Как Президент, делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой, а самое главное — мирной».

«Наш ответ на все происки — созидание. Наш фронт — это экономика. А для сельчан — прежде всего хлебная нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко Александр