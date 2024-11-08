В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный маршрут поставок газа

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что хочет обсудить с «Газпромом» сценарий возможного прекращения транзита газа через Украину и варианты поставок по альтернативному маршруту.
С декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний — заключенный в 2019 году — договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
«Я хочу обсудить с “Газпромом” заранее, и мы хотим понять позицию “Газпрома” по этому вопросу. “Молдовагаз” направила письмо по поводу, что мы делаем в сценарии, если не будет транзита через Украину. Ответа пока не получили. Я бы хотел этот ответ, конечно, получить. И не 31 декабря проснуться и понять, что такая ситуация и надо что-то делать, а иметь подготовленные маршруты до».
Он отметил, что у «Газпрома» есть обязательства поставлять газ в республику по контракту с «Молдовагазом». Министр добавил, что надеется на заявление президента России Владимира Путина, что «Газпром» продолжит выполнять свои обязательства перед поставщиками.
«Мы еще на один шаг приблизились к неопределенности. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдовы — и необходимые объемы никто не зарезервировал. Это значит, что у “Газпрома” сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту», — пояснил Парликов свою обеспокоенность.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый — газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». «Балканский поток» проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут — украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы — около 14−15 миллиардов кубометров российского газа.