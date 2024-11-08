В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный маршрут поставок газа

«Я хочу обсудить с “Газпромом” заранее, и мы хотим понять позицию “Газпрома” по этому вопросу. “Молдовагаз” направила письмо по поводу, что мы делаем в сценарии, если не будет транзита через Украину. Ответа пока не получили. Я бы хотел этот ответ, конечно, получить. И не 31 декабря проснуться и понять, что такая ситуация и надо что-то делать, а иметь подготовленные маршруты до».