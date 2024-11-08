Михаил Мишустин отметил три города Кубани как лучшие муниципальные практики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил результаты Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»(18+), в котором Новороссийск, Курганинск и Анапа выиграли гранты на развитие проектов. Из пяти номинаций краснодарские мэрии стали лидерами в трех, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Новороссийск победил в категории «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», Курганинское городское поселение стало лучшим по обратной связи с жителями, а Анапа выиграла в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия».
— Приятно видеть города Краснодарского края среди лучших в стране. Уверен, что заслуженная оценка станет стимулом для всех муниципалитетов работать еще эффективнее и лучше, — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Регион представил проекты по благоустройству, ЖКХ, цифровизации городского хозяйства, обратной связи с жителями и по муниципальным финансам.
Всего Правительство страны отметило 50 муниципалитетов из 31 региона. Лауреатам вручили специальные гранты с общим призовым фондом в 1 млрд рублей.
«Лучшая муниципальная практика» стартовала в 2017 году. За этот время около 7,5 тысяч муниципалитетов стали участниками федерального этапа состязания, из них 1,3 тысячи в этом году.