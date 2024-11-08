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В Горловке два сотрудника коммунального предприятия погибли при атаке ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в поселке Озеряновка в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли два человека. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил глава города Иван Приходько.

Источник: РИА "Новости"

«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю в поселке Озеряновка погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий», — написал он в Telegram-канале.

Приходько также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В период с 28 октября по 3 ноября на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, еще 27 получили различные травмы. Отмечалось, что среди погибших только взрослые. При этом в числе 27 раненых есть три ребенка.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.