В Горловке два сотрудника коммунального предприятия погибли при атаке ВСУ

«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю в поселке Озеряновка погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий», — написал он в Telegram-канале.
Приходько также выразил соболезнования родным и близким погибших.
В период с 28 октября по 3 ноября на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, еще 27 получили различные травмы. Отмечалось, что среди погибших только взрослые. При этом в числе 27 раненых есть три ребенка.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.