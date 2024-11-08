В Горловке два сотрудника коммунального предприятия погибли при атаке ВСУ

В период с 28 октября по 3 ноября на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, еще 27 получили различные травмы. Отмечалось, что среди погибших только взрослые. При этом в числе 27 раненых есть три ребенка.