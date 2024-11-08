Лукашенко поручил разработать стандартный соцпакет для молодых специалистов на селе

«Если мы направили целевика, заключили договор с ним, в том числе и с родителями, он должен вернуться и отработать на этой земле. Других вариантов быть не должно. Высшее образование очень дорого стоит, и за это надо платить», — заявил белорусский лидер.



Необходимость широкого внедрения в хозяйственную деятельность высоких технологий, по словам Александра Лукашенко, предопределяется еще одним объективным фактором: кризис начала 1990-х, обвал экономики и разруха в те годы проявляются сегодня демографическим дисбалансом. «Нехватку трудовых ресурсов надо компенсировать более эффективным технологическим укладом и железной дисциплиной», — подчеркнул глава государства.