Лукашенко поручил разработать стандартный соцпакет для молодых специалистов на селе

«Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя, — подчеркнул Александр Лукашенко. — То есть надо создавать современные агрогородки, поселки, строить хорошее жилье. Хорошая техника (то есть условия труда) и нормальная зарплата. Без этого никакая молодежь сюда не пойдет».
«Нам надо доверять молодежи», — обратил внимание глава государства.
«И если мы говорим об условиях, нельзя игнорировать и материальные стимулы. Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село (арендное жилье, финансовое, транспортное обеспечение и так далее)».
Александр Лукашенко напомнил, что принял все предложения по развитию целевого обучения.
«Если мы направили целевика, заключили договор с ним, в том числе и с родителями, он должен вернуться и отработать на этой земле. Других вариантов быть не должно. Высшее образование очень дорого стоит, и за это надо платить», — заявил белорусский лидер.
Необходимость широкого внедрения в хозяйственную деятельность высоких технологий, по словам Александра Лукашенко, предопределяется еще одним объективным фактором: кризис начала 1990-х, обвал экономики и разруха в те годы проявляются сегодня демографическим дисбалансом. «Нехватку трудовых ресурсов надо компенсировать более эффективным технологическим укладом и железной дисциплиной», — подчеркнул глава государства.