Ильсур Метшин: «Мы завершаем реконструкцию Горьковского шоссе»

На объекте глава Казани Ильсур Метшин поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова, правительство республики и руководство страны, благодаря которым удалось выполнить реконструкцию Горьковского шоссе. Всего на работы было выделено 27,1 млрд рублей.
«Мы завершаем реконструкцию Горьковского шоссе. Это важное событие для транспортной системы всего города. За два года проведена колоссальная работа на протяжении 11,5 километров, которые ведут на федеральную трассу М7. Это также излюбленное направление жителей Казани на дачи и к большому жилому району Салават Купере. Дорога жизни, о которой мечтали мы и наши предшественники, — сказал мэр. — Готовность составляет 95%, мы находимся на финишной прямой. Думаю, что получим разрешение на ввод в эксплуатацию в начале декабря и полностью откроем движение».
После окончания работ пропускная способность трассы увеличится в два раза, что необходимо в условиях автомобилизации. Заторы поможет сократить и бессветофорное движение — его организуют благодаря строительству целого комплекса дорожных сооружений.
Впервые в Татарстане реализовали проект трехуровневой развязки — она появилась на месте старого Горьковского кольца. Для ее создания использовались современные технологии, а работы велись в соответствии с последними требованиями безопасности. Всего на трассе возвели три разворотные петли, включая двухуровневую, эстакаду, тоннель, пять надземных и три подземных пешеходных перехода, еще по одному переходу каждого вида отремонтировали. Сейчас в них ведется облицовка. Переходы оборудованы пандусами под коляски и велосипеды, для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют лифты. Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев отметил, что стены надземных пешеходных переходов выдерживают перепады температур.
В местах с наиболее интенсивным движением рабочие уложили прочный асфальтобетон ЩМА-16 с полимерно-битумным вяжущим материалом, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия.
Дорогу расширили до шести полос — по три в каждом направлении. Это позволит увеличить пропускную способность объекта почти в два раза — до 11 тысяч автомобилей в час.
Для пешеходов обустроили тротуар шириной 3−4,5 м, также появилась велодорожка шириной 1,5 м. Строителям осталось выполнить одну из самых сложных частей работ — возведение тоннеля для велосипедистов под железнодорожным мостом. В этом месте сложный рельеф, а к проезжей части вплотную примыкали опоры с уклоном. Проект был разработан совместно с Горьковской железной дорогой. Работы выполняли в определенные дни, что затягивало сроки строительства. Сейчас готовность тоннеля оценивается в 74%.
Кроме того, сложность реконструкции магистрали заключалась в выносе инженерных коммуникаций (водопроводных, канализационных и ливневых сетей) и устройстве новых. Потребовалось перезапустить движение автомобильного транспорта и обеспечить жителям объездные дороги. Все работы с инженерными сетями выполнены. Кроме того, вдоль дороги установили шумозащитные экраны.
«На данный момент мы готовим документы, в конце месяца они будут переданы на госкомиссию. В первых числах декабря после приемки запустим движение», — добавил Игорь Куляжев.
Горьковское шоссе — важная транспортная артерия города. Магистраль объединяет порядка 140 тыс. человек — жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино. Это не первая реконструкция трассы. Магистраль была построена в середине 70-х годов прошлого века. К тысячелетию города, в 1999-м, было принято решение расширить дорогу — из двухполосной сделали четырехполосную. Тогда реконструкция шла порядка семи лет, но сегодня при растущем автомобильном трафике столько времени нет — перед городом стояла задача управиться за два года.
Напомним, реконструкция магистрали стартовала в 2022 году. Заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс», проект разработало ООО «Дорстрой комплекс», подрядчик — ООО «Мосты и дороги».
Камила Вильданова.