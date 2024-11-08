Ильсур Метшин: «Мы завершаем реконструкцию Горьковского шоссе»

«Мы завершаем реконструкцию Горьковского шоссе. Это важное событие для транспортной системы всего города. За два года проведена колоссальная работа на протяжении 11,5 километров, которые ведут на федеральную трассу М7. Это также излюбленное направление жителей Казани на дачи и к большому жилому району Салават Купере. Дорога жизни, о которой мечтали мы и наши предшественники, — сказал мэр. — Готовность составляет 95%, мы находимся на финишной прямой. Думаю, что получим разрешение на ввод в эксплуатацию в начале декабря и полностью откроем движение».