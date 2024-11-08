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Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами

8 ноября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на областном фестивале «Дажынкі-2024» в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

«Витебщина знаменита своей древней историей, природными красотами и традициями, которыми вы дорожите и которые приумножаете. А еще это легендарный партизанский край, где бережно сохраняется память о героях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня это как никогда важно. Так же, как мир и спокойствие на нашей земле, цену которым мы очень хорошо знаем и которые нужно всеми силами отстаивать и защищать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр