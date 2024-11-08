Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами

«Витебщина знаменита своей древней историей, природными красотами и традициями, которыми вы дорожите и которые приумножаете. А еще это легендарный партизанский край, где бережно сохраняется память о героях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня это как никогда важно. Так же, как мир и спокойствие на нашей земле, цену которым мы очень хорошо знаем и которые нужно всеми силами отстаивать и защищать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

