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За переименование Волгограда в Сталинград выступили депутаты-коммунисты

Участники круглого стола, приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне назвали и дату переименования — 9 мая 2025 года.

Круглый стол, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне состоялся накануне в Государственной думе. Его организаторами стали фракция КПРФ и общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации».

Участники вновь подняли вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Больше того, назвали дату, к которой город должен сменить имя — 9 мая 2025 года.

Сторонники этой идеи считают, что «возвращение городу на Волге великого имени Сталина станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы». Ранее в пользу этой инициативы высказалась член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в Волгоград, однако политолог Андрей Гусий раскритиковал ее выступление.