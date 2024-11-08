За переименование Волгограда в Сталинград выступили депутаты-коммунисты

Круглый стол, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне состоялся накануне в Государственной думе. Его организаторами стали фракция КПРФ и общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации».
Участники вновь подняли вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Больше того, назвали дату, к которой город должен сменить имя — 9 мая 2025 года.
Сторонники этой идеи считают, что «возвращение городу на Волге великого имени Сталина станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы». Ранее в пользу этой инициативы высказалась член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в Волгоград, однако политолог Андрей Гусий раскритиковал ее выступление.