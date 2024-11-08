За переименование Волгограда в Сталинград выступили депутаты-коммунисты

Сторонники этой идеи считают, что «возвращение городу на Волге великого имени Сталина станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы». Ранее в пользу этой инициативы высказалась член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в Волгоград, однако политолог Андрей Гусий раскритиковал ее выступление.