Лукашенко в Полоцке подарили боевой меч времен Всеслава Чародея

Меч как символ власти и мужества главе государства преподнесли на шкуре волка. И не просто так.



Из всех представителей полоцкой княжеской династии самым великим правителем был именно Всеслав Брячиславич (правил в 1044—1101 годы). Его назвали Чародеем из-за его политической мудрости и умения побеждать в самых сложных обстоятельствах. При нем Полоцкое княжество достигло наивысшего могущества. Современники считали, что князь мог превращаться в волка, считавшегося у славян покровителем воинов, чтобы осматривать и оберегать от неприятелей свои владения.



Меч исторически всегда был символом не только власти и военного могущества, но и защиты жителей княжества от врагов. Поэтому это оружие широко используется на эмблемах различных силовых структур.



Шкура волка использовалась как элемент одежды воинов. Самого Всеслава Чародея в искусстве и литературных произведениях всегда изображают с волчьей шкурой. Таким он предстает и на памятнике в Полоцке.



При создании меча использовались исключительно технологии, характерные для Средневековья: кузнечная сварка, ковка, тиснение, воронение, инкрустация бронзой и дамаскировка проволокой. Он выполнен из железа, мореного дуба, бронзы и кожи. Длина меча в ножнах 101 см, а вес 1,5 кг.