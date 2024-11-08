В Башкирии состоится форум Россия — Казахстан

«Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как динамично развивается Казахстан. Наш годовой торговый оборот приблизился к 500 млн долларов и он, действительно, имеет огромный потенциал роста. В ближайшей перспективе мы постараемся его реализовать. При этом важно активно работать в направлении промышленной кооперации. Мы уже видим рост числа предприятий из Башкортостана, которые открывают свои производства в Казахстане», — сообщил Радий Хабиров.