В Башкирии состоится форум Россия — Казахстан

Организаторами масштабного форума выступают министерство экономического развития РФ, правительство Башкортостана, министерство торговли и интеграции Казахстана.
Форум проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран, напомнили в минэкономразвития России. В нем участвуют представители бизнеса, научных и общественных кругов, руководители министерств, главы регионов Российской Федерации и областей Республики Казахстан.
«Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран».
Как отмечал ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, Казахстан является одним из основных партнеров российского региона. Башкирско-казахские взаимоотношения имеют многовековую историю, а общие этнические связи своими корнями уходят глубоко. Сегодня две республики активно развивают межпарламентские, деловые связи, а также совместные инвестиционные проекты.
«Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как динамично развивается Казахстан. Наш годовой торговый оборот приблизился к 500 млн долларов и он, действительно, имеет огромный потенциал роста. В ближайшей перспективе мы постараемся его реализовать. При этом важно активно работать в направлении промышленной кооперации. Мы уже видим рост числа предприятий из Башкортостана, которые открывают свои производства в Казахстане», — сообщил Радий Хабиров.
В продолжении деловой программы форума на улице перед основной площадкой развернется экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана, а также выставка достижений народного хозяйства.
Молодые лидеры двух стран смогут стать участниками форума «Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства». Он объединит 300 участников для совместных инициатив и обмена опытом.
Одним из главных культурных мероприятий станет показ мод, который объединит лучших дизайнеров России и Казахстана.
На гастрономическом фестивале гости Форума смогут попробовать традиционные и авторские блюда народов России, Казахстана и Башкортостана.
Для ценителей музыки состоится фестиваль «Голос дружбы народов», в котором примут участие артисты из регионов России и Казахстана.
Пройти регистрацию необходимо на официальном сайте события: russia-and-kazakhstan-forum.com.