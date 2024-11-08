Социалисты потребуют от ЦИК реакции на допущенные в ходе выборов нарушения

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) бойкотируют сегодняшнее пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в Центральной избирательной комиссии и проведением акции протеста перед зданием ЦИК, отметил на брифинге вице-спикер, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
Он уточнил, что ПСРМ опротестовала в ЦИК результаты президентских выборов и что запрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании ЦИК.
«За прошедшее со дня второго тура выборов время юристы ПСРМ рассмотрели сотни материалов наших наблюдателей, которые присутствовали на каждом избирательном участке, как в Молдове, так и за рубежом, проанализировали все материалы организации PromoLex и предварительного отчета ОБСЕ по поводу нарушений, которые были допущены во втором туре президентских выборов, и направили запрос в Центральную избирательную комиссию», — отметил депутат.
Он заявил, что ПСРМ требует от Центризбиркома «дать ясные ответы по поводу нарушений, в том числе массового использования административного ресурса, агитации и пропаганды в день тишины и в день голосования, запугивания избирателей».
Прошедшие выборы не были свободными и справедливыми, и их результаты должны быть пересмотрены, заявил Батрынча.
«Накануне парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, необходимо обеспечить деполитизацию ЦИК, Конституционного суда, Совета по телерадиовещанию, других государственных органов, отставки руководства “Телерадио-Молдова”, которые действовали в пользу Майи Санду, что было подтверждено в предварительном отчете ОБСЕ», — подчеркнул политик.
Он сообщил, что ПСРМ проведет в пятницу митинг протеста перед Центральной избирательной комиссией. Партия также намерена оспорить результаты президентских выборов в Конституционном суде.