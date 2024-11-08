Социалисты потребуют от ЦИК реакции на допущенные в ходе выборов нарушения

«За прошедшее со дня второго тура выборов время юристы ПСРМ рассмотрели сотни материалов наших наблюдателей, которые присутствовали на каждом избирательном участке, как в Молдове, так и за рубежом, проанализировали все материалы организации PromoLex и предварительного отчета ОБСЕ по поводу нарушений, которые были допущены во втором туре президентских выборов, и направили запрос в Центральную избирательную комиссию», — отметил депутат.