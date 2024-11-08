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Владимир Путин наградил главу Сириуса Дмитрия Плишкина орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации федеральной территории Сириус Дмитрия Плишкина орденом Дружбы за организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщает пресс-служба ФТ Сириус.

Источник: ФТ «Сириус»

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, где Дмитрий Плишкин получил награду из рук первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 6 марта на территории «Сириус» по указу президента. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. молодых лидеров из России и других стран, представляющих различные сферы, такие как: бизнес, медиа, наука, культура и спорт.

Особенностью фестиваля стало участие подростков в возрасте от 14 до 17 лет — по 500 человек из России и зарубежных стран. По планам правительства, фестиваль будет проводиться на территории Сириуса раз в шесть лет.