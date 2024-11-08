В Пермский край с рабочим визитом прибыл глава Минпрома РФ Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 8 ноября с рабочим визитом прибыл в Пермский край. В его планах стоит посещение крупных промышленных предприятий региона.
Двухдневный визит федерального министра включит встречи с руководством и трудовыми коллективами оборонных предприятий Перми.
Антон Алиханов с 29 сентября 2017 года по 14 мая 2024 года занимал пост губернатора Калининградской области. В мае этого года Госдума утвердила его в должности министра промышленности и торговли РФ. Ему 38 лет, родился в Сухуми.