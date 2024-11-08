Беларусь и Никарагуа создадут совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

В документе прописаны основные функции совместной комиссии, которые состоят в следующем: координация сотрудничества между сторонами в сфере торгово-экономических отношений; обеспечение контроля за осуществлением международных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Никарагуа, а также других двусторонних соглашений и решений, принятых в ходе заседаний совместной комиссии; выработка путей дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений; содействие обмену информацией, касающейся взаимного торгово-экономического сотрудничества; анализ процесса реализации основных целей и принципов партнерства.



В соглашении также отмечено, что заседания будут проводиться один раз в год поочередно в Минске и Манагуа.



Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления, которым одна сторона уведомляет другую о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Соглашение заключается сроком на пять лет и продлевается на последующие пятилетние периоды.