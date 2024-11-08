Эрдоган назвал условие для разрешения конфликта на Украине Трампом

По словам Эрдогана, Турция с самого начала «выбрала сторону мира» и поддерживала контакт и с Москвой, и Киевом, проигнорировав попытки склонить ее на одну из сторон. Однако Запад сейчас «недостаточно разделяет веру в то, что проблемы можно решить с помощью дипломатии», считает он.
«Если мы увидим, что администрация США при Трампе подходит к этому вопросу с точки зрения урегулирования, мы можем легко положить конец этой войне», — сказал он (цитата по Hurriyet).
Турецкий лидер заявил, что «больше оружия, больше бомб, больше хаоса и конфликтов» не остановят военные действия, в отличие диалога и дипломатии. «Мы — страна, которой удалось собрать обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова», — сказал он, напомнив о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле весной 2022 года. Турция также выступала посредником в обмене пленными.
На стамбульских переговорах стороны разработали и предварительно согласовали проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Но затем они прекратились, Эрдоган обвинил в их срыве «лоббистов войны». Президент Владимир Путин называл соглашения базой для возможного диалога с Украиной, однако в МИДе этой страны заявили, что между Москвой и Киевом «никогда не существовало» согласованных договоренностей.
Эрдоган прежде не раз призывал к возобновлению диалога, но в конце сентября предупредил, что возможностей для этого становится все меньше, «по мере роста гонки вооружений пространство для дипломатии сужается». Турецкий президент убежден, что переговоры должны гарантировать Киеву территориальную целостность и суверенитет, возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права, говорил он.
Представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что «российские регионы являются территорией Российской Федерации», и Москва все время доводит свою позицию до Анкары. Российские власти считают закрытым вопрос территориальной принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.