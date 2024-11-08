Эрдоган назвал условие для разрешения конфликта на Украине Трампом

Турецкий лидер заявил, что «больше оружия, больше бомб, больше хаоса и конфликтов» не остановят военные действия, в отличие диалога и дипломатии. «Мы — страна, которой удалось собрать обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова», — сказал он, напомнив о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле весной 2022 года. Турция также выступала посредником в обмене пленными.